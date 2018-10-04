أميركا: يجب محاسبة روسيا على الهجوم الإلكتروني الفاشل

المصدر: د ب أ

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إنه يجب محاسبة روسيا على قيامها بشن هجوم إلكتروني فاشل على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ، مشيرا إلى أن أي رد ليس بالضرورة أن يكون هجوما إلكترونيا مماثلا.

وأضاف ماتيس ،اليوم الخميس في بروكسل، عقب لقاء وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)" تم ضبط الروس مع أدواتهم ومع الأشخاص الذين كانوا يقومون بذلك، وبالتالي يجب محاسبتهم".

ووصف الهجوم" بالأحدث ضمن نمط عالمي من السلوك المتهور وغير المسؤول من جانب موسكو" مضيفا أن واشنطن تقف جنبا إلى جنب مع هولندا وبريطانيا وبقية الدول الحليفة.

وأوضح " الكيفية التي سوف نرد بها على شئ من هذا القبيل ،قرار سياسي من جانب الدول المعنية، ونحن سوف نقف بجوارها، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الرد يجب أن يكون من جنس العمل".

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