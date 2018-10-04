القبض على رجل نشر معلومات خاصة بأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي

المصدر: د ب أ

ألقت شرطة الكونجرس الأميركي القبض على رجل الأربعاء لنشره معلومات خاصة عن أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على الإنترنت.

وكشفت الشرطة عن اسم الرجل ، ويدعى جاكسون كوسكو ، واتُهم بنشر معلومات خاصة ، وتزوير شهادات والوصول غير المصرح به إلى جهاز كمبيوتر حكومي وسرقة هوية والسرقة.

وقال بيان صحفي إن التحقيق ما زال مستمراً وإن المزيد من التهم ربما يتم توجيهها للرجل.

وفقا لوسائل إعلام أمريكية ، فإن الرجل إما أنه موظف أو متدرب في مكتب تكساس شيلا جاكسون لي ، عضو في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي المعارض.

ووفقا للتقارير ، نشر كوسكو عناوين ومعلومات الاتصال الأخرى لأعضاء مجلس الشيوخ الرئيسيين خلال شهادة الأسبوع الماضي حول ترشيح بريت كافانو للمحكمة العليا الأميركية.