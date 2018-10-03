جهاز الخدمة السرية يفحص "مظروف مشبوه" كان موجه إلى ترامب

المصدر: د ب أ

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي أنه تم ضبط "مظروف مشبوه" كان موجها إلى الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع (البنتاجون) أنها تحقق في بريد مماثل.

وفي بيان ، قال جهاز الخدمة السرية إن المظروف الموجه إلى ترامب وصل يوم الاثنين ، لكنه أضاف أنه لم "يستقبله البيت الأبيض ، ولم يدخل البيت الأبيض أبداً".

ولم يدل الجهاز بتعليقات لوسائل الإعلام الأمريكية بأن المظروف وغيره من المظاريف التي أرسلت إلى البنتاجون ، يجري اختبارها للتأكد مما إذا كانت تحتوي على مادة الريسين ، وهي مادة سامة للغاية.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال روب مانيننج المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي ) يختبر عددا من المظاريف التي أرسلت إلى البنتاجون في واشنطن بعد العثور على "مادة مثيرة للشكوك بداخلها ".

وأكد مانيننج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن " هيئة حماية البنتاجون اكتشفت يوم الاثنين ، مادة مثيرة للشكوك خلال فحص البريد في مرفق الفحص الذى يقع فى منطقة نائية داخل مجمع البنتاجون ".

وأضاف مانيننج أن مظاريف البريد وضعت في مكان معزول وأنها لا تشكل تهديدا للموظفين.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن مصادر بالبنتاجون القول إن مظاريف البريد تحتوى على مادة الريسين السامة.