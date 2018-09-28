أردوغان يُستقبل بالمظاهرات في برلين

المصدر: د ب أ

تظاهر اليوم الجمعة عدة آلاف بالعاصمة الألمانية برلين احتجاجا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا.

ورفعت المظاهرة، التي اقيمت بعد ظهر اليوم الجمعة، شعار: "لا مرحبا بأردوغان"، وشارك فيها ألمان وأتراك وأكراد.

وقالت الشرطة إن الأعداد تقترب من الخمسة آلاف، بينما قال منظمو المظاهرة إنهم بلغوا 8000.

ترافق اليوم الثاني لزيارة أردوغان الرسمية إلى برلين مع حشد كبير لقوات الشرطة وإغلاق لعدد من الشوارع وتوقف لحركة المرور.

ودفعت الشرطة الاتحادية بحوالي 4200 من أفرادها العاملين في ولاية برلين وسبعة ولايات أخرى لتولى مهام الأمن خلال الزيارة ، التي بدأت أمس الخميس ومن المقرر أن تنتهي غدا بعد توجه أردوغان إلى كولونيا غرب ألمانيا.

وقالت الشرطة إن المظاهرة مرت بصورة سلمية.

حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا صفقات مع أردوغان - أوقفوا تصدير الأسلحة" و "أوقفوا الإبادة الجماعية ضد المجتمع الكردي".

وردد المتظاهرون بالتركية شعار "كتفا بكتف ضد الفاشية" وبالألمانية: "يحيا التضامن الدولي".

وكانت مظاهرة مناهضة لأردوغان قد تم تنظيمها مساء أمس الخميس في حي برلين كرويتسبيرج بالعاصمة الألمانية شهدت أعمال عنف محدودة، حيث قام حوالي 150 شخصا ملثما من المشاركين فيها برشق قوات الشرطة بالحجارة ورددوا شعارات كردية.

وقام مثيرو الشغب أيضا بالإضرار بالمحال التجارية المجاورة لإحدى محطات الحافلات وبالعديد من السيارات الخاصة وحطموا زجاج أحد البنوك، ما دفع السلطات إلى وقف المظاهرة والتحفظ على ثمانية مشتبه فيهم بارتكاب جريمة التكدير الشديد للسلم الاجتماعي.

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