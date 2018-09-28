اقتياد رجل خارج قاعة المؤتمر الصحفي المنعقد بين ميركل وأردوغان

المصدر: (د ب أ)

شهد المؤتمر الصحفي المنعقد بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في برلين واقعة ملفتة للأنظار.

فقد تم اقتياد رجل أمام الكاميرات إلى خارج المؤتمر الصحفي المنعقد في ديوان المستشارية ببرلين. وظهر على وجه أردوغان ابتسامة خلال ذلك.

ولم يتضح بعد خلفية الواقعة.

ورفض العديد من السياسيين المعارضين المشاركة في مأدبة عشاء مقررة مساء الجمعة احتجاجاً على ذلك. ومن المقرر تنظيم مظاهرات ضد زيارة أردوغان في عدة مواقع في جميع أنحاء برلين. ويركز بعضها على حبس الصحفيين ومنتقدي النظام في تركيا، والبعض الآخر على "قمع" الأقليات.