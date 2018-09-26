واشنطن تعتقل طالبا صينيا بتهمة التجسس لبكين

المصدر: د ب أ

أعلتقلت السلطات الأميركية طالبا صينيا يدرس في أحد الجامعات الأميركية بتهمة التجسس لصالح الصين .

وذكرت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، أن رجلا صينيا يدرس في الولايات المتحدة، اتُهم بمحاولة تجنيد مواطنين أميركيين من أجل الحصول على معلومات لأجهزة الاستخبارات الصينية.

واعتقل الرجل /27 عاما/ في شيكاغو التي يقيم فيها. ووفقاً لهذه التهمة ، عمل الشاب بناء على توجيه ضابط استخبارات رفيع المستوى في مقاطعة جيانجسو التابعة لوزارة أمن الدولة الوطنية.

وكُلف بمهمة توفير معلومات عن ثمانية أشخاص ، من بينهم مواطنون صينيون يعملون لحساب متعاقدي الدفاع الأميركيين ، لمعرفة ما إذا كان يمكن تجنيدهم كعملاء.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأميركية، جاء الرجل إلى الولايات المتحدة في عام 2013 بتأشيرة لدراسة الهندسة الكهربائية وتم تجنيده في قوات الاحتياط بالجيش الأميركي عام 2016 ضمن برنامج يسمح للمواطنين الأجانب المؤهلين بالانضمام إلى الخدمة العسكرية.

ونفى الرجل أي اتصال من جانبه مع حكومة أجنبية.