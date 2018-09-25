ترامب: إيران دكتاتورية فاسدة

المصدر: رويترز

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران اليوم الثلاثاء، ووصفها بأنها "دكتاتورية فاسدة" تنهب الشعب الإيراني لسداد تكلفة العدوان في الخارج.

وقال ترامب في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استغله لتوجيه رسالة صارمة لطهران "زعماء إيران ينشرون الفوضى والموت والدمار. إنهم لا يحترمون جيرانهم أو حدودهم أو الحقوق السيادية للدول".

وقارن ترامب العلاقات الأميركية مع إيران بما وصفها بالعلاقات التي شهدت تحسنا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذي أشاد به ترامب لوقفه التجارب النووية والصاروخية وإعادته رفات جنود أميركيين من الحرب الكورية في الخمسينيات.

وانتهز ترامب فرصة خطابه ليدعو إلى إصلاحات في التجارة العالمية، وشدد على أن هدفه الرئيسي هو حماية السيادة الأميركية.

كما دعا الرئيس الأميركي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى التوقف عن رفع أسعار النفط وانتقد الممارسات التجارية الصينية..

وفي تصريحات للصحفيين في طريقه لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة قال ترامب إنه لن يلتقي مع الإيرانيين قبل أن "يغيروا نهجهم".

واضاف الرئيس الأميركي "تصرفت إيران بشكل سيئ للغاية... ونحن نتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع إيران، لكن هذا لن يحدث الآن".

وزادت الخلافات بين واشنطن وطهران منذ مايو حين أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015، وفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

كان الاتفاق الذي أبرمته الإدارة الأميركية السابقة بقيادة باراك أوباما قد رفع معظم العقوبات الدولية عن إيران مقابل التزامها بالحد من برنامجها النووي.