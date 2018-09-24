امرأة ثانية تتهم مرشح ترامب للمحكمة العليا بالتحرش

المصدر: د ب أ

ذكرت مجلة "نيويوركر" الأميركيّة الأحد أنّ هناك مزاعم جديدة بتجاوزات جنسيّة قام بها القاضي بريت كافانو، مرشّح الرئيس دونالد ترامب للمحكمة العليا، كشفتها امرأة ثانية هي ديبورا راميريز.

ويُحقّق الديموقراطيون في مجلس الشيوخ في مزاعم راميريز (53 عاماً) التي تقول إنّ كافانو كشف عن عضوه التناسلي أمامها أثناء حفل في جامعة ييل في ثمانينات القرن الماضي، وجعلها تلامسه من دون موافقتها بينما كانت هي تدفعه بعيداً عنها.

ونفى كافانو ذلك معتبرا إياه "تشويه للسمعة". وأضاف القاضي المحافظ في بيان تلقته وكالة فرانس برس "هذه الواقعة المزعومة التي تعود إلى 35 عاما مضت، لم تحصل. الناس الذين عرفوني في ذلك الوقت يعلمون أنّ هذا لم يحصل وقد قالوا ذلك. هذا ببساطة تشويه للسمعة".

وقالت المجلة إنّ أربعة نواب ديموقراطيّين على الأقلّ تلقّوا معلومات عن اتهامات راميريز، وقد بدأ اثنان منهم على الأقل التحقيق في الأمر.

وقبل ذلك، كانت كانت الباحثة الجامعية كريستين بلازي فورد (51 عاما) قد اتهمت أيضًا كافانو بأنه اعتدى عليها جنسيًا خلال سهرة في ضاحية واشنطن قبل 36 عامًا، وهو ما نفاه كافانو الذي أعلن على الفور استعداده للإدلاء بإفادته. وبعد أيام من التردّد، أعلنت بلازي فورد موافقتها على تقديم شهادتها في مجلس الشيوخ.