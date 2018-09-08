ترامب يخصم 25 مليون دولار من مساعدات لمستشفيات فلسطينية

المصدر: رويترز

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بتوجيه 25 مليون دولار كان قد جرى تخصيصها لرعاية الفلسطينيين في مستشفيات القدس الشرقية إلى وجهة أخرى في إطار مراجعة المعونة الأميركية.

ودعا ترامب إلى مراجعة المساعدات الأميركية للفلسطينيين في وقت سابق من العام الجاري لضمان إنفاق الأموال على نحو يتفق مع المصالح القومية الأميركية ويعود بالفائدة على دافعي الضرائب.

وقال مسؤول وزارة الخارجية "نتيجة لتلك المراجعة، وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه نحو 25 مليون دولار كان من المخطط في الأصل أن تكون لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، هذه الأموال ستذهب لمشروعات ذات أولوية قصوى في أماكن أخرى".

وخفض المساعدات هو أحدث إجراء في سلسلة من التحركات التي تتخذها إدارة ترامب ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

ويعد هذا الإجراء تراجعا عن السياسة الأميركية القائمة منذ زمن بعيد، مما دفع القيادة الفلسطينية لمقاطعة جهود واشنطن للسلام التي يقودها جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره.

وقالت إدارة ترامب الشهر الماضي إنها ستعيد توجيه 200 مليون دولار من الدعم الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل تدهور العلاقة مع القيادة الفلسطينية.

وذكر بيان من وزارة الخارجية الفلسطينية أن أحدث خفض في المساعدات جزء من محاولة أميركية "لتصفية" القضية الفلسطينية، وقالت إنه يهدد حياة آلاف الفلسطينيين وأرزاق الآلاف من موظفي المستشفيات.