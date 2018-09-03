محكمة في ميانمار تقضي بحبس صحفيين من رويترز لمدة 7 سنوات

المصدر: د ب أ

حكمت محكمة في ميانمار اليوم الاثنين على اثنين من صحفيي وكالة رويترز للأنباء بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهما لحيازتهما مستندات سرية.

وتم القبض على كل من وا لون /32 عاما/ وكياو سوى أوو /28 عاما/ في يانجون في ديسمبر بموجب قانون الأسرار الرسمية بزعم امتلاكهما وثائق سرية للغاية.

وقال وا لون لأنصاره في المحكمة انه لم يكن خائفا، مضيفا "أؤمن بالديمقراطية والحرية ... لم أفعل أي شيء خطأ".

وكان الصحفيان يحققان في مذبحة لعشرة من الرجال والصبية من عرقية الروهينجا في ولاية راخين الغربية، وقالا إن الشرطة هي التي أوقعت بهما.

