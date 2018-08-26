ترامب و أوباما يعربان عن تعازيهما في وفاة ماكين

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

 قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت تعازيه في وفاة السيناتور الأميركي جون ماكين.

وقال ترامب على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "أقدم أعمق مشاعر العزاء والاحترام لأسرة السناتور جون ماكين .. قلوبنا وصلواتنا معكم!"

يذكر أن جون ماكين كان من أشد المعارضيت لترامب ، وقد اوصى بأن لا يحضر ترامب جنازته.

من جانبه قدم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تعازية في وفاة ماكين  ، ناشرا في حسابه الرسمي على " تويتر " بيانا بهذه الخصوص .

يذكر أن هذا هو أول تعليق من ترامب، الذي تصادم باستمرار مع زميله الجمهوري، منذ الإعلان عن توقف ماكين عن تلقي علاج سرطان الدماغ يوم الجمعة الماضية.

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