ترامب و أوباما يعربان عن تعازيهما في وفاة ماكين

المصدر: وكالات

قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت تعازيه في وفاة السيناتور الأميركي جون ماكين.

وقال ترامب على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "أقدم أعمق مشاعر العزاء والاحترام لأسرة السناتور جون ماكين .. قلوبنا وصلواتنا معكم!"

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

يذكر أن جون ماكين كان من أشد المعارضيت لترامب ، وقد اوصى بأن لا يحضر ترامب جنازته.

من جانبه قدم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تعازية في وفاة ماكين ، ناشرا في حسابه الرسمي على " تويتر " بيانا بهذه الخصوص .

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) August 26, 2018

يذكر أن هذا هو أول تعليق من ترامب، الذي تصادم باستمرار مع زميله الجمهوري، منذ الإعلان عن توقف ماكين عن تلقي علاج سرطان الدماغ يوم الجمعة الماضية.