ترامب و أوباما يعربان عن تعازيهما في وفاة ماكين

قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت تعازيه في وفاة السيناتور الأميركي جون ماكين.

وقال ترامب على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "أقدم أعمق مشاعر العزاء والاحترام لأسرة السناتور جون ماكين .. قلوبنا وصلواتنا معكم!"

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!