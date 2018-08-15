تركيا ترفع الرسوم على واردات أميركية منها السيارات

المصدر: رويترز

ذكرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء أن تركيا رفعت الرسوم الجمركية على واردات أميركية منها سيارات الركوب والكحوليات والتبغ.

ورفع المرسوم، الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، الرسوم على سيارات الركوب 120 في المئة وعلى المشروبات الكحولية 140 في المئة وعلى التبغ 60 في المئة.

وزادت الرسوم أيضا على سلع منها مساحيق التجميل والأرز والفحم.

وقال نائب الرئيس التركي إن رفع الرسوم على بعض المنتجات الأميركية هو رد على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأميركية على الاقتصاد التركي .

وذكر فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي على حسابه في " تويتر " أن رفع تركيا الرسوم على بعض المنتجات الأميركية بموجب مبدأ المعاملة بالمثل "رد على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأميركية على اقتصادنا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال يوم الجمعة الماضي إنه سمح بزيادة الرسوم الجمركية على ورادات الألومنيوم والصلب من تركيا مع تصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب سجن أنقرة قسا فضلا عن قضايا دبلوماسية أخرى.