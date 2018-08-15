ترامب يلكم ميركل في متحف ببرلين

المصدر: رويترز

كشف متحف مدام توسو في برلين يوم الثلاثاء عن أحدث وسائله لجذب الزوار، إذ أضاف شخصية تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يلكم بقبضة يده صورة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وضعت على كرة للكم.

وخلافا لتماثيل الشمع المألوفة، فإن "ترامب" الجديد الذي يتحرك في متحف برلين إنما هو في حقيقة الأمر ممثل يضع قناعا من السليكون يشبه الرئيس الأميركي الملياردير وهو يرقص على أنغام موسيقى أغنية فريق آبا السويدي الشهيرة "ماني، ماني، ماني".

واتسمت العلاقات بين ترامب وميركل بالفتور في بدايتها، رغم أن ترامب قال إنهما عقدا "اجتماعا عظيما" على هامش قمة زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي.

وقالت نينا تسيربه المتحدثة باسم متحف برلين إن صنع قناع السيليكون احتاج إلى تسعة أشخاص وأكثر من شهرين.

وأضافت "في النهاية اكتشف الناس أنه مرح ويريدون التقاط صور معه. لم يشعروا بنفور".

وتابعت "لاحظنا قبل عام عندما وضعنا شخصية من الشمع (لترامب) أن الزوار لا ينظرون إليه نظرة سلبية أو يريدون إلحاق الأذى به".