ترامب يبدي استعداده للاجتماع مع القيادة الإيرانية في أي وقت

المصدر: د ب ا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن استعداده للاجتماع مع القيادة الإيرانية، بما في ذلك الرئيس الإيراني حسن روحاني، في أي وقت وبدون شروط مسبقة.

وقال ترامب اليوم الاثنين لدى استقباله رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في البيت الأبيض: "اعتقد أن هذا هو الفعل المناسب.. بدون شروط مسبقة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "إذا كانوا يريدون الاجتماع، فإنني سألتقى بهم في أي وقت يريدونه.. سوف التقى مع أي شخص".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من التراشق بين واشنطن وطهران بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. وتستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على طهران، فيما تسعى إلى منع الدول الأخرى من شراء النفط الإيراني.