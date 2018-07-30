أسر ركاب الطائرة الماليزية يكشفون نتائج التقرير

المصدر: وكالات

قالت أسر ركاب طائرة إم.إتش 370 المفقودة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية اليوم الاثنين إن تقريرا مقدما لهم عن التحقيق بشأن الواقعة لم يتضمن جديدا حول لغز اختفاء الطائرة عام 2014.

لكن الأسر قالت للصحفيين بعد اجتماع للإعلان عن التقرير إنه سلط الضوء على ارتكاب أخطاء وعدم الالتزام ببروتوكولات وإرشادات.

وقالت المحامية جريس ناثان التي كانت والدتها آن ديزي على متن الطائرة "نأمل ألا تتكرر هذه الأخطاء وأن توضع إجراءات للحيلولة دون تكرارها في المستقبل".

وكانت طائرة الرحلة إم.إتش 370 تقل 239 شخصا واختفت وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس عام 2014 في واحدة من أكثر حوادث الطيران غموضا في العالم.

ويأتي التقرير بعد شهرين من إنهاء ماليزيا عملية بحث تحت الماء عن الطائرة كانت تجري بتمويل خاص.

اقرأ أيضاً: