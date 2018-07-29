صورة بوتين بين رؤساء الولايات المتحدة

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

فوجئ موظفو مبنى الكابيتول في ولاية كولورادو الأميركية بوجود صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكان مخصص لنظيره الأميركي دونالد ترامب بين صور رؤساء الولايات المتحدة.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن مجهولين لصقوا صورة بوتين في مكان خالٍ مخصص لصورة ترامب في المبنى الذي تتخذ منه السلطة التشريعية للولاية مقرها، وأزالها مرشد الجولات السياحية عندما كشف الأمر.

ونشر السيناتور الديمقراطي في ولاية كولورادو ستيف فينبرغ صورة من الموقع على حسابه في «تويتر».

وأشار «روسيا اليوم»، نقلاً عن موقع «9 نيوز»، إلى أن المكان المخصص لصورة ترامب لا يزال خاوياً بعد عام ونصف العام على توليه مقاليد الحكم، بسبب عجز مجموعة «مواطنو كولورادو من أجل الثقافة»، الخاصة بجمع التبرعات لرسم صور الرؤساء، عن تحصيل 10 آلاف دولار لدفع ثمن اللوحة.