ترامب يقر بتدخل الروس في الانتخابات الرئاسية

المصدر: أ ف ب

سعى الرئيس الاميركي دونالد ترامب "الثلاثاء" الى التخفيف من حدة الانتقادات التي وجهت له بسبب تصريحاته التي اعتبرت شديدة الليونة ازاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام قمة هلسنكي، حيث قال انه يقبل باستخلاصات اجهزة الاستخبارات الاميركية التي اكدت بالفعل حصول تدخل روسي في الحملة الانتخابية الرئاسية العام 2016، محاولا على ما يبدو تهدئة الجدل الحاد الذي اعقب تصريحاته خلال القمة مع بوتين.

وتراجع ترامب بذلك عن تصريحاته التي اعتبرت شديدة الليونة ازاء بوتين في هلسنكي، وقال انه اساء التعبير عندما اعتبر ان لا سبب لديه لعدم تصديق نفي بوتين تدخل موسكو في الانتخابات.

وقال ترامب "اوافق على استخلاصات اجهزة استخباراتنا لجهة ان روسيا تدخلت في انتخابات 2016"، مشددا على "احترامه" لهذه الوكالات الفدرالية.

واضاف ان تدخل موسكو "لم يكن له اي تأثير" على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها.

واكد ترامب انه قال جملة اساسية خلال مؤتمره الصحافي نسي ان يستخدم فيها صيغة النفي، ما جعل المعنى يتخذ منحى معاكسا.

وقال ترامب في هلسنكي "لا ارى اي سبب يدفع الى القول بان روسيا (هي التي قامت بعملية التدخل)"، في حين اكد الثلاثاء انه كان عليه ان يقول العبارة الاتية "لا ارى اي سبب لان لا تكون روسيا (هي التي قامت بعملية التدخل)".