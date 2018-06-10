وصول ترامب وكيم إلى سنغافورة لحضور القمة تاريخية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سنغافورة اليوم الأحد لحضور قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد تمهد الطريق لإنهاء مواجهة بين الخصمين القديمين وتغير شكل البلد الآسيوي الفقير المعزول.

ووصل ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة متطلعا للتوصل إلى اتفاق على نزع السلاح النووي مع أحد ألد خصوم الولايات المتحدة. وقدم ترامب من اجتماع شهد انقسامات في كندا مع بعض من أقرب حلفاء واشنطن، مما زاد من توتر العلاقات التجارية الدولية.

وكان فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة، في استقبال ترامب لدى نزوله من الطائرة الرئاسية في مساء يوم استوائي رطب.

ورد ترامب على سؤال من أحد الصحفيين عن شعوره إزاء القمة بالقول إنه "جيد للغاية" ثم استقل سيارة كانت في انتظاره لتقله إلى فندق في وسط سنغافورة.

ووصل كيم إلى سنغافورة في وقت سابق اليوم.

وستكتب صفحة جديدة في التاريخ عندما يلتقي ترامب وكيم يوم الثلاثاء في جزيرة سنتوسا قبالة ميناء سنغافورة، والتي تضم استديوهات تصوير ومتنزها وشواطئ صناعية.

فالعداء قائم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953 ولم يسبق أن اجتمع رئيس أمريكي بزعيم كوري شمالي قط أو تحدثا حتى عبر الهاتف.

ووصل كيم إلى مطار شانجي في سنغافورة، التي تعتبر أبعد مكان يزوره منذ توليه الزعامة مرتديا سترته الداكنة المميزة. ولم يغادر كيم بلده إلا إلى الصين منذ توليه السلطة العام 2011.

وكان في استقبال كيم وزير خارجية سنغافورة، ووصل في طائرة أعارتها له الصين، الحليف الوحيد الكبير لبلاده منذ عقود.

وشمل الوفد المرافق لكيم مسؤولين كبار من بينهم ري يونج هو وزير خارجية كوريا الشمالية وكيم يونج تشول وهو مساعد مقرب من كيم لعب دورا في الدبلوماسية التي ستتوج بالقمة يوم الثلاثاء.

وشوهدت كيم يو جونج شقيقه كيم الصغرى ضمن الوفد. وكانت قد ظهرت كشخصية مؤثرة في فبراير شباط الماضي عندما قادت وفد كوريا الشمالية لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

وضم الوفد المرافق لترامب وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

وأغضبت تصريحات بولتون الشهر الماضي كوريا الشمالية وكادت تخرج القمة عن مسارها. فقد دعا كوريا الشمالية لاتباع "النموذج الليبي" في المفاوضات. وتخلت ليبيا من جانب واحد عن برنامجها النووي عام 2003 لكن زعيمها معمر القذافي قتل عام 2011 على يد معارضين مدعومين من حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب متحدثا في كندا أمس السبت إن أي اتفاق في القمة سيكون "وليد اللحظة" مسلطا الضوء على عدم اليقين الذي يكتنف نتيجة ما وصفها بأنها "مهمة سلام".

في سياق ذلك، قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج اليوم الأحد إن التكلفة الإجمالية لاستضافة القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تصل إلى نحو 20 مليون دولار، مُضيفا أن بلاده مُستعدة لتحمل التكاليف.

وأدلى لي بهذه التصريحات قبل عقد اجتماع ثنائي مع كيم في مكتبه. ومن المتوقع أيضا أن يجري رئيس الوزراء محادثات مع ترامب غدا الاثنين.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وكيم في منتجع جزيرة سنتوسا يوم الثلاثاء، وستركز القمة على برنامج كوريا الشمالية النووي والحصول على مساعدات اقتصادية من واشنطن.