البيت الأبيض: ترامب وكيم سيلتقيان في التاسعة من مساء 12 يونيو

قال البيت الأبيض "الاثنين" إن الترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تسير على قدم وساق وإن موعدا بصفة مبدئية تحدد للقائهما يوم 12 يونيو في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة.

وهذا هو أول إعلان لتوقيت أول اجتماع بين الزعيمين. واستقبل ترامب قبل ثلاثة أيام وفدا كوريا شماليا رفيع المستوى في البيت الأبيض نقل إليه رسالة من كيم.

ورفضت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الحديث عن تفاصيل هذه الرسالة.

لكنها قالت "أستطيع أن أخبركم بأن الرئيس يتلقى إفادات يومية بشأن كوريا الشمالية من فريقه للأمن القومي". وأضافت "أقول لكم أيضا أن الموعد المبدئي لهذا الاجتماع الأول سيكون يوم 12 يونيو في التاسعة مساء بتوقيت سنغافورة".