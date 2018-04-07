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ترامب لن يحضر العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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 قالت رئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اختلف مع عدة شخصيات ومنظمات ِإعلامية لن يحضر عشاء الرابطة للعام الثاني على التوالي.

وفي العام الماضي كان ترامب أول رئيس أميركي لا يحضر هذه المناسبة في 36 عاما. كما تجاهل معظم مسؤولي إدارته العشاء.

وقالت مارجريت تاليف رئيسة الرابطة "أبلغنا البيت الأبيض أن الرئيس لا يعتزم المشاركة في عشاء هذا العام لكنه سيشجع أعضاء الجناح التنفيذي على الحضور والانضمام لنا بينما نحتفل بالتعديل الأول" للدستور الأميركي.

والتعديل الأول هو ذلك الذي يتحدث عن حرية الصحافة.

وقالت تاليف مراسلة وكالة بلومبرج للأنباء إن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستمثل إدارة ترامب في العشاء الذي يقام في 28 أبريل نيسان.

ومنحت رابطة مراسلي البيت الأبيض جوائز لمراسلي نيويورك تايمز و(سي.إن.إن) وموقع بوليتيكو الإخباري ورويترز هذا العام.
 

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