ترامب يهدد بإلغاء اتفاقية "نافتا"

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، إذا فشلت المكسيك في تلبية مطالبه "بالمساعدة" في وقف تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية عبر الحدود.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الأحد: "إذا لم يساعدوننا على الحدود فهذا أمر محزن للغاية بين بلدينا".

وكان ترامب، الذي ضغط العام الماضي، لإجراء محادثات مع المكسيك وكندا، لتحديث اتفاق "نافتا" لعام 1994 قد ذكر في وقت سابق، اليوم الأحد، أن الكونجرس يجب أن "يمرر قوانين صارمة الآن" للحد من الهجرة، وكرر دعوته لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

واستشهد ترامب بتقارير عن مهاجرين من أميركا الوسطى يمرون عبر المكسيك للوصول إلى الولايات المتحدة.