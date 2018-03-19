ترامب أمر موظفي البيت الأبيض بالتعهد خطيا

قالت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر كبار الموظفين بعد انضمامهم إلى البيت الأبيض بالتوقيع على اتفاقيات بعدم الكشف عن أي معلومات في أعقاب العديد من عمليات التسريب التي حدثت في الشهور الأولى من إدارته.

وقال التقرير إن هذه الاتفاقيات تنص على أن المسؤولين قد يواجهون غرامات مالية إذا كشفوا عن معلومات سرية بالبيت الأبيض للصحف وآخرين وتهدف إلى البقاء سارية بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب.

وقالت روث ماركوس نائبة رئيس تحرير صفحة الرأي بصحيفة واشنطن بوست إن مسودة الاتفاقية تنص على أن يدفع المخالفون غرامة تبلغ عشرة ملايين دولار عن كل مخالفة لوزارة الخزانة.

ووقع كبار مسؤولي حملة ترامب على اتفاقيات مماثلة ولكن خبراء قانونيين تساءلوا عما إذا كانت مثل هذه الاتفاقية قانونية بالنسبة لموظف حكومي رفيع المستوى في ضوء ما يكفله الدستور من حرية التعبير.

وقالت الصحيفة أن المسؤولين وافقوا في نهاية الأمر على التوقيع على الاتفاقيات وذلك إلى حد ما بعد أن خلصوا إلى أن من المرجح أن يتعذر تطبيقها.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.