ترامب: لا تنازلات لتركيا ولا تواصل مع إيران ورفع عقوبات روسيا ممكن

المصدر: رويترز

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين تقديم أي تنازلات لتركيا لإطلاق سراح قس أميركي محتجز، وقال إنه غير قلق من أن يكون للرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها أثر يضر بالاقتصاد الأوروبي.

وقال ترامب، متحدثا إلى رويترز في مكتبه، إنه ظن أنه أبرم اتفاقا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما ساعد في إقناع إسرائيل بإطلاق سراح مواطنة تركية محتجزة. وأضاف أنه كان يعتقد أن أردوغان سيرد على ذلك بإطلاق سراح القس أندرو برانسون.

وقال "أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف للغاية. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ فادحا. لن تكون هناك تنازلات".

كما أبلغ ترامب رويترز بأنه لا يتوقع إحراز الكثير من التقدم عبر المباحثات مع الصين هذا الأسبوع في واشنطن.

وقال ترامب في مقابلة إنه ليس لديه "إطار زمني" لإنهاء الخلاف التجاري مع الصين.

كما قال الرئيس الأميركي إنه سيبحث رفع العقوبات عن روسيا إذا اتخذت خطوات للعمل مع بلاده بشأن قضايا مثل سوريا وأوكرانيا.

وفيما يخص إيران قال الرئيس الأميركي: إنه لم يحدث أي تواصل مع إيران بخصوص محادثات محتملة.