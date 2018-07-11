أمطار غزيرة توقف حركة الطيران في مطار مومباي

المصدر: رويترز

غمرت أمطار موسمية غزيرة عدة مناطق منخفضة في مومباي العاصمة المالية للهند أمس الثلاثاء، مما تسبب في تعطل القطارات التي يستخدمها ملايين الركاب يوميا وتأخير الرحلات الجوية.

وأعلنت المدارس والجامعات في بعض المناطق من المدينة توقف الدراسة لكن المكاتب الحكومية والبورصة والبنوك ظلت مفتوحة في الوقت الذي هطلت فيه الأمطار على مومباي لليوم الرابع على التوالي.

ويتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية هطول أمطار موسمية غزيرة على المدينة والمناطق المحيطة بها خلال اليومين المقبلين وحثوا السكان على التزام منازلهم.

وأعلن متحدث باسم مطار مومباي الدولي توقف الرحلات الجوية من المطار وإليه. ومطار مومباي ثاني أكثر المطارات ازدحاما في الهند.

وقال مسؤولو السكك الحديدية إن المياه غمرت خطوط السكك الحديدية مما أجبر السلطات على إلغاء أكثر من 12 رحلة من رحلات المسافات الطويلة في حين تضررت أيضا قطارات الضواحي التي تمثل شريانا حيويا لسكان المدينة البالغ عددهم 18 مليون شخص.

وتقطعت السبل بالمسافرين في محطات السكك الحديدية واضطر آخرون للذهاب إلى منازلهم سيرا على الأقدام وسط خطوط السكك الحديدية التي غمرتها المياه ووصل ارتفاعها إلى مستوى الخصر.

وأدت فيضانات في عام 2005 إلى مقتل أكثر من 500 شخص في المدينة.