سلوفاكيا تعتزم نقل سفارتها إلى القدس

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس برلمان سلوفاكيا أندريه دانكو أن بلاده تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأشار دانكو، الذي يزور إسرائيل حاليا، في تصريحات نقلها موقع "روسيا اليوم" إلى رغبة سلوفاكيا في فتح مركز ثقافي لها في القدس أيضا، حسبما أفادت صحيفة "إسرائيل هايوم" اليوم الخميس.

وتسير براتيسلافا بذلك على خطى جارتها براغ في توسيع حضورها الدبلوماسي في القدس، حيث كشف الرئيس التشيكي ميلوش زيمان في أبريل الماضي، عن نية بلاده فتح قنصلية ومركز ثقافي في القدس، إضافة إلى نقل سفارتها إلى المدينة المقدسة، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت الولايات المتحدة الدولة الأولى التي قررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في ديسمبر الماضي، لتتبعها جواتيمالا وباراجواي في وقت لاحق.

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