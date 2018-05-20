باراجواي تفتتح الاثنين سفارتها في القدس

تفتتح باراجواي سفارتها في القدس لتحذو حذو الولايات المتحدة وجواتيمالا اللتين أقدمتا على ذلك قبل عدة أيام.

وزار رئيس باراجواي هوراكيون كارتيز، الذي أوشكت مدة ولايته على الانتهاء، إسرائيل اليوم السبت لحضور الافتتاح المقرر له يوم الاثنين المقبل.

وقال وزير خارجية باراجواي إيلاديو لويزاجا، الذي توجه أيضا إلى إسرائيل، إن القرار المثير للجدل بنقل السفارة إلى القدس هو قرار سيادي وتم من دون ممارسة أية دولة أخرى نفوذا على باراجواي.

واستقبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء باراجواى كارتيز، إلا أنه لم تعلن تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

توجد سفارة باراجواي، التي افتتحت عام 2013، في مدينة هيرتزليا بالقرب من تل أبيب.

انتقدت جهات عدة في باراجواي نفسها نقل السفارة إلى القدس، حيث أعلن وزير الخارجية المقبل لويس كاستيجليوني استياءه من هذه الخطوة، لأنها لم تناقش مع الحكومة الجديدة.

وتتولى حكومة جديدة الحكم في البلاد منتصف أغسطس المقبل تحت إدارة الرئيس "ماريو عبدو بنيتيز"، الذي تم انتخابه في أبريل الماضي.

كانت الولايات المتحدة افتتحت سفارتها في القدس يوم الاثنين الماضي بصورة رسمية، وفي اليوم ذاته وقعت مواجهات ضخمة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، واستمرت احتجاجات الفلسطينيين يوم الثلاثاء بصورة أقل حدة.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن 65 فلسطينيا قتلوا على يد قوات الاحتلال وجرح حوالي 3000 شخص.

يعد نقل السفارات إلى القدس أمرا مثيرا للجدل، حيث ينبغي وفقا لرأي أغلبية دول العالم بحث وضع القدس ضمن مباحثات السلام النهائية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وهذا الخط يتبناه الاتحاد الأوروبي أيضا.

تقول إسرائيل إن القدس بكاملها هي عاصمتها بينما يقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية عاصمة دولتهم المقبلة.