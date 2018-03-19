اتفاق بين الاتحاد الاوروبي ولندن حول المرحلة الانتقالية بعد "بريكست"

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مهم الاثنين مع بريطانيا بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، التي ستستمر لنحو عامين بعد بريكست المتوقع العام القادم، بحسب ما أعلن كبير مفاوضي التكتل في هذا الملف ميشال بارنييه.

وقال بارنييه للصحافيين في بروكسل بعد مفاوضات أجراها مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس: "توصلنا إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية"، مشيراً إلى أن "مدة الفترة الانتقالية ستكون محدودة".

ويشير النص الجديد للاتفاق بشأن "بريكست"، الذي وضعه الطرفان إلى أن الفترة الانتقالية ستستمر من لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 حتى 31 ديسمبر 2020.

وقال بارنييه: "خلال هذه الفترة، ستتوقف المملكة المتحدة عن المشاركة في عملية صناعة القرار بالاتحاد الأوروبي، كونها لن تعود عضوا في التكتل بعد هذا التاريخ".

وأضاف: "لكنها مع ذلك، ستحتفظ بمنافع ومزايا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي (...) وسيتعين عليها لهذا السبب احترام جميع القواعد الأوروبية كما تفعل جميع الدول الاعضاء".

بدوره، قال ديفيس للصحافيين: إن الاتفاق بشأن الفترة الانتقالية "يوفر الطمأنينة التي تطالب بها أوساط المال والأعمال والمواطنون في انحاء بريطانيا والاتحاد الأوروبي".