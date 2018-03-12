مصرع شخصين إثر سقوط طائرة هليكوبتر في نيويورك

سقطت طائرة هليكوبتر تقل ستة أشخاص في نهر بمدينة نيويورك يوم الأحد مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين ونقل ثلاثة أشخاص في حالة حرجة إلى المستشفى.

وقال دانيال نيجرو رئيس هيئة الإطفاء في نيويورك خلال مؤتمر صحفي إن اثنين من خمسة كانوا على متن الطائرة لقيا حتفهما في الموقع ونقل ثلاثة إلى المستشفى. ولم يقدم تقريرا بشأن حالة المصابين.

وتم إنقاذ الطيار وهو في حالة جيدة لكنه وضع تحت المراقبة في المستشفى.

كانت إدارة الطيران الاتحادية قالت إن الطائرة وهي من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال نيجرو "إنها مأساة كبيرة... استغرق الغطاسون بعض الوقت لانتشال هؤلاء الأشخاص".