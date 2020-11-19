شاهد.. الأمن الأردني ينجح في منع انتحار فتاة من فوق جسر

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح مصدر أمني أردني، الأربعاء، بأن رجال الأمن أقنعوا فتاة بالعدول عن إلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون الواقع في العاصمة عمان، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في العاصمة عمان، أنه تم إقناع فتاة بالعدول عن الانتحار من أعلى جسر عبدون بالعاصمة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن بلاغا ورد لمديرية شرطة وسط عمان، بوجود فتاة تهدد بإلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون، حيث تم التحرك للمكان وتمكن رجال الأمن العام من إقناعها بالعدول عن ذلك.

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