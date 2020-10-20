إصابة المدير العام للأمن اللبناني بفيروس كورونا أثناء زيارته واشنطن

المصدر: د ب أ

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أمس الاثنين إصابة المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثناء زيارة رسمية إلى واشنطن.

وقالت المديرية إن نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا، الذي خضع له اللواء إبراهيم قبيل مغادرته واشنطن متوجها إلى باريس، جاءت إيجابية.

وأضافت المديرية أنه سيتعين على اللواء إبراهيم تأجيل عودته إلى بيروت وإلغاء اجتماعاته التي كان من المقرر أن يعقدها في العاصمة الفرنسية.

وأوضحت المديرية أن اللواء إبراهيم بصحة جيدة.

وكشف مصدر في الحكومة اللبنانية أن المدير العام للأمن اللبناني أجرى محادثات الأسبوع الماضي في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين، ناقش خلالها الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور في لبنان.

وكان من المقرر أن يتوجه اللواء إبراهيم إلى باريس لإجراء محادثات مماثلة مع المسؤولين الفرنسيين عن الوضع في لبنان.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية العام 1990. كما تواجه البلاد أزمة سياسية نتيجة الفشل في تشكيل حكومة جديدة منذ تنحى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن منصبه في سبتبمبر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.

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