تركيا تشعل التوتر في شرق المتوسط وليبيا

المصدر: عواصم - وكالات ، طرابلس - البيان

في تحدٍّ صارخ لكل المطالبات الدولية بوقف أنقرة لأنشطتها الاستكشافية شرق المتوسط، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستستأنف عمليات التنقيب عن احتياطيات الطاقة بسفينة مسح ثالثة في شرق البحر المتوسط. وأكد سفراء في الاتحاد الأوروبي، أن نهج «العصا والجزرة» مع تركيا بشأن أزمة المتوسط فشل، وأضافوا أن اليونان وقبرص ستطرحان نزاع الغاز مرة أخرى أمام الاتحاد.

وتواصل تركيا ممارساتها الاستفزازية في ليبيا، حيث نشرت صوراً لعسكريين أتراك يدربون مسلحين ليبيين على أسلحة متطورة، في وقت يستمر تدفق الأسلحة التركية إلى قاعدة الوطية الجوية قرب طرابلس. وتترافق التدريبات الجديدة، مع استمرار نقل وتهريب السلاح أسبوعياً من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية قرب طرابلس وإلى مصراتة.

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