الكويت تسجل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الأحد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 658.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 548 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 111 ألف حالة و 116 .

وأشار المتحدث إلى وجود 140 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 546 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 103 آلاف و268.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز