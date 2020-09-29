وفاة 3 أشخاص بحمى الوادي المتصدع في موريتانيا

المصدر: د ب أ

أكدت وزارتا الصحة والثروة الحيوانية في موريتانيا امس الاثنين، وفاة ثلاثة أشخاص أصيبوا بحمى الوادي المتصدع.

وأوضح بيان مشترك للوزارتين أن عدد الإصابات المؤكدة بهذا الوباء القاتل الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان بلغت خمس حالات.

وأضاف البيان أن الإصابات البشرية بالوباء لا زالت منحصرة في محافظتين شرق البلاد، أما في المواشي فقد تم الـتأكد من عدة إصابات في بعض المواقع في خمس محافظات، هذا مع ظهور حالات من داء الباستريلا الذي يصيب الإبل على شكل نزيف لا ينتقل إلى الإنسان عكسا لحمى الوادي المتصدع.

ودعت الوزارتان المواطنين إلى استهلاك الحليب المبستر والحليب بعد التسخين واللحم المطهي للوقاية من خطر العدوى بحمى الوادي المتصدع التي رصدت منها حالات في البلاد.

ونصحت الوزارتان المواطنين بضرورة إبلاغ المصالح الصحية والبيطرية في حال ظهور نزيف لدى الإنسان أو حالات إجهاض لدى الحيوانات.

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