الإعلان عن حكومة تكنوقراط في تونس رغم التحفظات

المصدر: د ب أ

كشف رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي ليل أمس الاثنين عن حكومة تكنوقراط ستعرض خلال أيام على التصويت في البرلمان لنيل الثقة، على الرغم من التحفظات المعلنة ضد هذه الخطوة في البرلمان.

وقدم المشيشي؛ المكلف من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد شهر من المشاورات خلال مؤتمر صحفي حكومة خالية من الأحزاب مثلما تعهد بذلك في وقت سابق، ليضع بذلك البرلمان على المحك.

وهذه الحكومة المقترحة الثالثة منذ الانتخابات التشريعية التي أفرزت البرلمان الحالي في أكتوبر الماضي.

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