مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين في هجوم مسلح بصلاح الدين

المصدر: د ب أ

قتل جنديان عراقيان في هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة السومرية نيوز للأنباء عن مصدر أمني صباح اليوم الخميس أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة جنود آخرين.

وقال المصدر إن "هجوما إرهابيا استهدف مساء أمس (الأربعاء) الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين في مطيبيجة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "معلومات أولية تشير إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

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