الجيش الليبي يتأهّب لإفشال مخطّطات أردوغان في سرت

المصدر: بنغازي ـ البيان

أكمل الجيش الوطني الليبي انتشاره في سواحل سرت لرد العدوان التركي المرتقب. وعلمت «البيان» أنّ سلاح البحرية الليبي يؤمّن الشريط الساحلي من سرت إلى الحدود مع مصر، وجاهز لردع أي محاولات اختراق من قبل الغزاة.

وفيما رصد شهود تقدّم عشرات الآليات التابعة لمرتزقة أردوغان نحو شرق مصراتة، وباتجاه محاور القتال، ردّت غرفة عمليات الكرامة على إعلان «الوفاق» وصول تعزيزات إلى محيط سرت، بأنّ المدينة مؤمنة بشكل كامل، وأنّ أي تقدم للمرتزقة سيواجه فوراً بالقصف الجوي والبري. وشدّدت غرفة عمليات الكرامة على أنّ قوات الجيش الوطني أتمت الاستعداد براً وبحراً وجواً لصد العدوان، مؤكّدة أنّ الشعب الليبي جاهز لتلقين العدو التركي درساً لن ينساه. بدورها، كشفت مصادر ميدانية لـ«البيان»، عن أنّ الجيش الوطني الليبي دفع بأكثر من 25 ألف مقاتل إلى جبهات القتال في سرت، فضلاًَ عن آلاف المتطوعين من أبناء القبائل.

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