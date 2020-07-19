تأهّبٌ ليبي لردع مرتزقة أردوغان في سرت

المصدر: بنغازي - البيان

فيما يقرع مرتزقة أردوغان، طبول الحرب في ليبيا، أتمّ الجيش الوطني انتشاره في سواحل سرت وراس لانوف والبريقة، لرد العدوان المرتقب.

وعلمت «البيان»، أنّ سلاح البحرية الليبي يؤمّن الشريط الساحلي من سرت إلى الحدود مع مصر، وجاهز لردع أي محاولات اختراق من قبل الغزاة الأتراك. ورصد شهود عيان، أمس، تقدّم عشرات الآليات التابعة لمرتزقة أردوغان، وميليشيات الوفاق نحو شرق مصراتة، وباتجاه محاور القتال.

وردّت غرفة عمليات الكرامة على إعلان ميليشيات الوفاق، وصول تعزيزات عسكرية إلى محيط سرت، بأنّ المدينة ومحيطها مؤمنان بشكل كامل، وأنّ أي تقدم للمرتزقة والإرهابيين ستواجه فوراً بالقصف الجوي والبري، مشيرة إلى أنّ منظومة الدفاع الجوي جاهزة لصدّ أي عدوان. وشدّدت غرفة عمليات الكرامة على أنّ قوات الجيش الوطني أتمت الاستعداد براً وبحراً وجواً لصدّ العدوان، مؤكّدة أنّ الشعب الليبي جاهز لتلقين العدو التركي درساً لن ينساه.

بدورها، كشفت مصادر ميدانية لـ «البيان»، عن أنّ الجيش الوطني الليبي دفع بأكثر من 25 ألف مقاتل إلى جبهات القتال في سرت، فضلاً عن آلاف المتطوعين من أبناء القبائل. ولفتت المصادر ذاتها، إلى أنّ سلاح الطيران جاهز لتدمير أرتال المرتزقة والإرهابيين قبل اقترابها من سرت، لا سيّما وأنّ المناطق التي تتحرك فيها الميليشيات صحراوية وخالية من التضاريس التي تساعد العدو المناورة. وأوضحت المصادر، أنّ سرت تشهد تأهّباً استثنائياً للدفاع عن ثروات البلاد وإفشال المخطط التركي للوصول إلى منطقة الهلال النفطي.

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