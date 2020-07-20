مصر تسجل 51 وفاة و603 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 603 حالة إصابة جديدة و51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 512 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

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