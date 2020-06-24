مقتل جنديين سوريين وإصابة 4 آخرين في غارات جوية إسرائيلية

المصدر: د ب أ

لقي جنديان سوريان حتفهما وأصيب أربعة آخرون في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي أمس الثلاثاء على مواقع للقوات السورية في محافظتي دير الزور شرق سوريا والسويداء جنوبها، حسبما أفاد مصدر عسكري سوري.

وقال المصدر العسكري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة".

وأضاف: "وبالتزامن مع ذلك تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة أربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان".

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية إن" الطائرات التي قصفت في جنوب دير الزور ومنطقة السخنة جاءت من قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية في ريف حمص الشرقي التي تحتلها القوات الامريكية".

من ناحية أخرى، قالت مصادر في المعارضة السورية إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بعدة صواريخ مواقع للقوات الإيرانية في منطقة تل الصحن بريف السويداء الشرقي في المثلث القريب من الحدود السورية العراقية ومنطقة كباجب بريف دير الزور".

وأكدت المصادر لـ (د.ب.أ) أن "أكثر من 13 سيارة انطلقت من مدينة دير الزور باتجاه منطقة كباجب على طريق دمشق دير الزور لإسعاف الجرحى جراء القصف".

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض مناطق ريف السويداء لقصف جوي إسرائيلي.

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