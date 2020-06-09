تعرف على أسعار كهرباء المنازل في مصر بعد زيادتها في يوليو

المصدر: رويترز

قالت وزارة الكهرباء في مصر اليوم الثلاثاء إنها سترفع أسعار الكهرباء بين 17 و26.7 بالمئة بداية من السنة المالية الجديدة 2020-2021 التي تبدأ في أول يوليو للمنازل وللمحلات التجارية التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا بنسبة 4.3 بالمئة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنه "نظرا للظروف الاقتصادية الحالية الناجمة عن انتشار وباء كورونا عالميا ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، تم مد أجل الخطة الخاصة برفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء للقطاع المنزلي لتنتهي في 2024-2025 بدلا من العام المالي 2021-2022".

وتعاني الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر خلال الخمس سنوات الماضية من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وقالت الوزارة في البيان إن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات ساعة في الشهر زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.38 جنيه لكل كيلووات/ساعة من 0.30 جنيه بينما زادت تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 51 وحتى 100 كيلووات/ساعة، إلى 0.48 جنيه والشريحة الثالثة، التي تستهلك حتى 200 كيلووات/ساعة، إلى 0.65 جنيه.

وزادت تعريفة الشريحة الرابعة، التي تستهلك من 201 وحتى 350كيلووات/ساعة، إلى 0.96 جنيه والخامسة، التي تستهلك من 351 وحتى 650كيلووات/ساعة، إلى 1.18 جنيه وستدفع الشريحة السادسة، التي تستهلك حتى 1000 كيلووات/ساعة 1.18 جنيه لكل كيلووات/ساعة بينما الشريحة السابعة، التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات/ساعة، ستدفع 1.45 جنيه لكل كيلووات/ساعة.

وبالنسبة للاستخدام التجاري، تقرر تثبيت سعر تعريفة الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 100 كيلووات/ساعة في الشهر عند 0.65 جنيه والشريحة التي تستهلك حتى 250 كيلووات/ساعة إلى 1.2 جنيه من 1.15 جنيه وتثبيت الشريحة الثالثة التي تستهلك حتى 600 كيلووات/ساعة عند 1.4 جنيه.

كما تقرر تثبيت الشريحة الرابعة التي تستهلك حتى ألف كيلووات/ساعة عند 1.55 جنيه، والشريحة الأخيرة التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات/ساعة في الشهر عند 1.60 جنيه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز