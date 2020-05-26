الكويت تسجل 7 وفيات و608 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد إلى 172 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 608 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 22575حالة.

ولفت إلى أن 196 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم أن 685 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 7306 حالات.

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