الكويت تسجل 9 وفيات و665 إصابة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد إلى 165 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 665 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 21967 حالة.

ولفت إلى أن 182 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن 504 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 6621حالة.

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