مصر تسجل 535 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 535 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) مشيرة إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة، بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ 3440 متعافياً.

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