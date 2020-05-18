فلسطين تسجل 565 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في الأراضي الفلسطينية اليوم الاثنين إلى 565 حالة بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.

وأفادت الكيلة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة بيت أولا في الخليل لطفل بعمر عامين، وسيدة بعمر 31 عاماً و3 شبان.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس يرتفع إلى 106 إصابات، بينها 59 في مدينة القدس، و8 إصابات في ضواحيها، و35 إصابة في الخليل، و4 إصابات في قطاع غزة.

في هذه الأثناء أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أن 52% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة التزموا بقرار الحكومة بالبقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا.

وذكر الاستطلاع الذي أجراه عبر الانترنت مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" ومقره رام الله، أن 27% من الفلسطينيين المشاركين صرحوا بأنهم فقدوا وظائفهم كلياً أو جزئياً بسبب فايروس كورونا.

وبحسب الاستطلاع فإن فئة الشباب هي الأكثر تضرراً، إذ أفاد 36% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة بأنهم فقدوا وظائفهم، وتتوقع نسبة أخرى (6ر35% من المشاركين أن تفقد وظائفها في الفترة المقبلة بسبب الفيروس.

وأشار 71% من المشاركين إلى أنهم قد فقدوا دخل الأسرة (كلياً أو جزئياً) بسبب الأزمة، ومن ضمنهم 84% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وبين 78% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يشعرون بمستويات كبيرة أو متوسطة من الضغط النفسي.

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