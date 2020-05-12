السعودية تصدر قراراً بالإغلاق التام أيام عيد الفطر المبارك

المصدر: واس

قررت المملكة العربية السعودية فرض الإغلاق الكامل في جميع أنحاء المملكة بداية من يوم السبت 30 رمضان الموافق 23 مايو الجاري وحتى يوم الرابع من شوال الموافق 27 مايو، وهي الأيام الموافقة لعيد الفطر المبارك. ويشمل قرار الإغلاق منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة.

وأكدت الجهات المختصة على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وذلك وفقًا للائحة الحد من التجمّعات، التي أصدرتها وزارة الداخلية في وقت سابق، وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.

كما قررت الجهات المعنية بإدارة أزمة جائحة كورونا في المملكة، استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، ابتداءً من يوم الخميس 21 رمضان الموافق 14 مايو، حتى نهاية يوم الجمعة 29 رمضان الموافق 22 مايو، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

وقررت كذلك استمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة (8) ساعات، تبدأ من الساعة (9) صباحًا وتنتهي عند الساعة (5) مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة، وكذا استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة. ومنع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

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