السعودية.. عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المصدر: واس

اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية صحية إضافية، بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع، وفق ما نقلته "واس".

وحسب مصدر مسؤول بـوزارة الداخلية السعودية، السبت، فقد تم السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المديرين والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

كما أكد المصدر، رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارًا من اليوم الأحد.

وكانت الداخلية السعودية قد عزلت حي الأثير بمدينة الدمام، ومنعت الدخول والخروج منه والتجول فيه على مدار 24 ساعة منذ 15 أبريل الماضي.

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