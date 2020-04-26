شاهد.. أول طواف حول الكعبة في رمضان بعد تعليقه بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أول مشهد للطواف حول الكعبة في رمضان بعد إغلاقه بسبب كورونا.

وظهر خلال المقطع التزام الطائفين حول الكعبة المشرفة بمسافة التباعد الآمنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر موافقته على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.