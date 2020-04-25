مصر تسجل 13 وفاة و227 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم السبت عن تسجيل 13 حالة وفاة و227 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 307 حالات، إلى جانب 4319 إصابة بشكل إجمالي.

كما أشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى خروج 39 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد شفائهم.

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 1450، من ضمنهم 1114 شخصاً تعافوا من المرض.