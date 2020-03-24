مصر تفرض حظراً ليلياً على حركة المواطنين

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا ولمدة اسبوعين، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أعلن تعليق كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال نفس الساعات. وأوضح أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين. كما أعلن تعليق العمل بالمصالح الحكومية باستثناء المكاتب الصحية. ويشمل قرار الحظر ايضاً إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن قرارات إغلاق المحال التجارية لا تسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت

وأكد أن العقوبات المشمولة في قانون الطوارئ ستطبق على مخالفي هذه القرارات.