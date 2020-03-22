تونس تعلن إحدى أشهر منتجعاتها السياحية بؤرة لانتشار كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الأحد اعتبار جزيرة جربة السياحية جنوب البلاد بؤرة اصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت رئيس المرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن عددا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس لم يمتثلوا للحجر الصحي الذاتي فور قدومهم من الخارج ما تسبب في العدوى بين القريبين منهم.

وأوضحت بن علية أنه سيجري فرض قيود أكثر على حركة التنقل في الجزيرة للتقصي بشأن الحالات المخالطة والتكفل بالمصابين وعزلهم صحيا.

ولم تقدم بن علية أرقاما محددة في الجزيرة غير أن إجمالي المصابين في البلاد ارتفع اليوم إلى 75 إصابة مؤكدة بالفيروس مع الإعلان عن 15 اصابة جديدة اليوم الأحد.

وتعتبر جزيرة جربة من أشهر المنتجعات السياحية في حوض المتوسط، وكان نحو 13 ألف أجنبي أغلبهم من السياح الألمان والفرنسيين تم إجلاؤهم من تونس من بينهم من أقاموا في فنادق بالجزيرة.

وبدأت اليوم إجراءات الحجر الصحي العام في كامل أنحاء البلاد في مسعى لمنع تمدد الفيروس بين الولايات.